Kayıp otobüs şoförü İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber: 5 günlük arama sonrası cesedi kayalık alanda bulundu

Ankara'da geçtiğimiz pazar günü evinden aracıyla ayrıldıktan sonra kaybolan 46 yaşındaki otobüs şoförü İsmail Küçükerdoğan'dan acı haber geldi. Küçükerdoğan'ın otomobili, kaybolmasından 4 gün sonra gelen ihbar üzerine Ayaş ilçesine bağlı Sinanlı kırsalında bulundu. Bunun üzerine bölgede AFAD koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama ekipleri, Sinanlı kırsalındaki Çıngıraklı Mağarası ve çevresinde yoğunlaştı. Definecilerin uğrak yeri olarak bilinen mağaranın girişinin yaklaşık 50 metre aşağısındaki kayalık bölgede Küçükerdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri, cenazenin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. İlk değerlendirmelerde Küçükerdoğan'ın birkaç gündür, yani kaybolduğu tarihten bu yana yaklaşık 4 gündür bölgede bulunduğu değerlendirildi.

MAĞARA GİRİŞİNDE GÖMLEK VE İKİ ŞİŞE SU BULUNDU

Arama çalışmalarında ekiplerin dikkatini çeken bir diğer nokta ise Çıngıraklı Mağarası'nın girişi oldu. Mağara girişinde Küçükerdoğan'a ait olduğu değerlendirilen gömlek ve iki şişe su bulundu. İlk belirlemelere göre Küçükerdoğan'ın bu noktadan yaklaşık 25 metre aşağıdaki kayalık bölgeye düştüğü değerlendiriliyor. Öte yandan ilk incelemelerde Küçükerdoğan'ın üzerinde herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah emaresine rastlanmadığı belirtildi. Ancak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla farklı ihtimallerin araştırıldığı öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı arama-kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri, sarp kayalıkların yüksek bölümünde bulunan cenazeyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Halatlar yardımıyla kontrollü şekilde aşağı indirilen cenazenin bölgeden alınması için jandarmaya ait helikopter de bölgeye sevk edildi. Küçükerdoğan'ın cenazesi helikopterle bölgeden alınarak otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜNE İNANMIYORUZ"

İsmail Küçükerdoğan'ın ağabeyi Mustafa Küçükerdoğan ise kardeşinin ölümünün kaza sonucu gerçekleştiği yönündeki değerlendirmeye inanmadıklarını söyledi. Kardeşinin yürümeyi sevmediğini, genellikle gideceği yerlere aracıyla gittiğini ve yükseklik korkusu bulunduğunu belirten Küçükerdoğan, "Buraya gidecek bir kişi değildi. Yüksekliği sevmez, yükseklik korkusu da var. Yüksekten düşerek öldüğünü söylediler. Ben buna inanmıyorum" dedi.

Küçükerdoğan, kardeşinin zorla götürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini ifade ederek, geçmişte yaşanan bir yol verme tartışmasına dikkat çekti. Aile yakını, tartışma yaşadıkları belirtilen Hamza isimli kişinin olayla bağlantısı olabileceğini öne sürdü.

"TAKİP EDİLDİĞİ İÇİN GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALDI"

Küçükerdoğan'ın iddiasına göre İsmail Küçükerdoğan, daha önce yaşanan yol verme tartışmasının ardından bir süre takip edildi. Küçükerdoğan'ın çalıştığı 5. Bölge'ye geldiğinde karşı tarafı gördüğünü ve olası bir tehdit ya da mağduriyet durumunda delil olması amacıyla cep telefonuyla görüntü kaydı almaya başladığını anlatan ağabeyi, olay sırasında karşılıklı tartışma yaşandığını söyledi.

Abi Küçükerdoğan, karşı tarafın görüntülerin silinmesini istediğini ve tartışmanın büyüdüğünü iddia etti. Ayrıca olay sırasında tornavida ile tehdit edildiğini öne sürdü. Aile, söz konusu iddiaların soruşturma kapsamında araştırılmasını ve varsa kamera kayıtlarının incelenmesini istiyor.

"SABAH İŞE GİDER GİBİ ÇIKTI"

Kardeşiyle kaybolmadan bir gün önce görüştüğünü anlatan Mustafa Küçükerdoğan, İsmail'in herhangi bir tedirginlik göstermediğini söyledi. Abi, kardeşinin bir yakınının cenazesinde bulunduğunu, ertesi gün işe gitmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Sabahın 6'sında işe gider gibi 'İşe giderim' diyor ama sivil kıyafetlerle çıkıyor" ifadelerini kullandı. Küçükerdoğan ayrıca kardeşinin telefon sinyalinin saat 06.40 sıralarında kesildiğini ve telefonun uçak moduna alınarak torpido gözüne konulduğunun değerlendirildiğini söyledi.

6 SAAT SONRA KAYIP OLDUĞU FARK EDİLDİ

Aile, İsmail Küçükerdoğan'dan yaklaşık 6 saat boyunca haber alamayınca durumdan şüphelendi. Abi Küçükerdoğan, kardeşinin uzun süre telefonunu kapatacak veya ailesinden habersiz kalacak bir yapıda olmadığını belirterek karakola başvurduklarını anlattı. İki gün boyunca arama çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini söyleyen Küçükerdoğan, ilçe jandarma ve emniyet birimlerine başvurduklarını, ardından savcılığa müracaat ettiklerini belirtti.

Ailenin daha sonra televizyon programına başvurmasının ardından gelişmeler hızlandı. Programda yapılan yayın ve gelen ihbar sonrasında Küçükerdoğan'ın aracı Sinanlı kırsalında bulundu. Ertesi gün ise AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları sonucunda Küçükerdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

AİLE SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAK

İsmail Küçükerdoğan'ın ağabeyi Mustafa Küçükerdoğan, özellikle olayla ilgili olduğunu düşündükleri kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Kardeşinin daha önce yaşadığı tartışma nedeniyle bazı görüntülerin önem taşıdığını savunan abi, soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Sürecin takipçisiyim" dedi.

Küçükerdoğan'ın kesin ölüm nedeni ve ölüm şeklinin, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve yürütülecek soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.