Samsun’da feci kaza! Yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Samsun'un, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ç. (70), torunu Ç.A.Ş. (6) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ve torunu yaralandı.