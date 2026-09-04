Samsun’da feci kaza! Yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Samsun'un, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ç. (70), torunu Ç.A.Ş. (6) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ve torunu yaralandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarpması ve yere savrulmaları yer aldı.
Samsun'da yaşlı kadın ve 6 yaşındaki torununa araba çarptı! Kaza anı kamerada | Video
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca sürücünün aracından inerek yaralılara baktığı, akabinde otomobiline binerek olay yerinden gittiği görüntülere yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.