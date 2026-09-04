Şehide son görev! Son yolculuğuna uğurlandı

Resmi araçla seyir halindeyken 6 Temmuz'da meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan, tedavisi devam ederken şehit olan Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 37 yaşındaki Polis Memuru Melih Kaygusuz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kalp ameliyatından yeni çıkan ve şehadet haberini bu sabah alan babası Nurettin Kaygusuz da cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. Resmi cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Protokolü katıldı. Ailesi İstanbul'da yaşayan şehit Polis Memuru Melih Kaygusuz'un naaşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen resmi törenin ardından ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör