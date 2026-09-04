Sivas Kongresi’nin 107’nci yılı kutlandı

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TARİHİ KONGREYE TEMSİLİ CANLANDIRMA

Kongre etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Sırasıyla TBMM, Valilik, Garnizon ve belediyenin çelenkleri anıta sunuldu. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumun ardından ise Atatürk ve Kongre Müzesi içerisinde Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından tarihi kongrenin temsili canlandırılması gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler burada temsili canlandırmayı izledi. Temsilin canlandırma sonrası ise müze bahçesindeki kutlama programına geçildi.

CUMHURBAŞKANININ MESAJI OKUNDU

Kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül Sivas Kongresine dair gönderdiği mesaj katılımcılara okundu. Protokol sıralamasının ardından katılımcıların gerçekleştirdiği konuşmaların ardından kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Milli Mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

SİVAS GÜÇLENEN MİLLİ İRADE BAĞIMSIZLIĞIN YOLUNU AÇTI

107 yıl önce Sivas'ta alınan kararların yalnızca bir kongrenin kararları olmadığını bu kararların milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesinin, vatanın bütünlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğin ilanı olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "O günlerde vatanın dört bir yanı işgal altındaydı. Gelecek belirsizdi. Ancak milletimizin kararı açıktı. 'Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' İşte Sivas'ta güçlenen bu millî irade, İstiklal yürüyüşünün en önemli dayanaklarından biri oldu. Milletimizin azmi, fedakârlığı ve inancıyla İstiklal Savaşı kazanıldı. Ardından bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatı olan Cumhuriyetimiz kuruldu. Bu nedenle Sivas Kongresi'ni anlamak, Cumhuriyetimizin hangi mücadelelerin ve hangi büyük fedakârlıkların sonucunda kurulduğunu anlamaktır" dedi.

107 YILDA TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK MESAFELER KAT ETTİ

Aradan geçen 107 yılda Türkiye'nin çok büyük mesafeler kat ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, teknolojiden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar her alanda kendi kapasitesini geliştiren, üreten ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir ülke hâline geldik. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. Önümüzde daha güçlü bir ekonomi, daha ileri teknoloji, daha rekabetçi bir üretim, daha güçlü bir savunma kapasitesi ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi var. Türkiye Yüzyılı, işte bu hedefleri gerçekleştirme iradesidir. Bu yürüyüşün temelinde yine aynı değerler vardır" diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ TARIMA İHTİYAÇ VAR

Türkiye'nin geleceğe daha güçlü yürümesi için huzur ve güven ortamınının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle, ülkemizin enerjisini ve imkânlarını terörle mücadeleden ziyade kalkınmaya, üretime, yatırıma ve refaha daha fazla yönlendireceğimiz bir dönemi inşa ediyoruz. Çünkü huzurun güçlendiği bir Türkiye, geleceğe daha büyük hedeflerle yürüyebilir. Bakanlık olarak biz de bu büyük yürüyüşün önemli bir parçasıyız. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin güçlü bir tarıma ve güvenilir bir gıda arzına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla üreticimizin yanında oluyor, toprağımızı ve suyumuzu koruyor, üretim gücümüzü ve gıda arz güvenliğimizi artırıyoruz. Çünkü üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. 107 yıl önce bu şehirde milletimiz istiklal için ayağa kalktı. Bugün bize düşen görev ise o büyük mirası geleceğe taşımaktır. Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Biz milletimize güveniyoruz. Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki: 107 yıl önce istiklal için ayağa kalkan Türkiye, bugün istikbalini inşa ediyor. Sivas'ta ortaya konulan millî irade, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

ÇELİK KANATLAR GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konuşmanın ardından TBMM İdari Amiri Hasan Turan tarafından şeref defteri imzalandı. Turan'a yeniden dokunan Misak-ı Milli Halısı hediye edildi. Halk dansları topluluğunun renkli gösterisi de ilgiyle izlendi. Polis ekiplerinin helikopter ile gerçekleştirdiği çelik kanatlar gösterisiyle kutlama programı sona erdi.