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Giriş Tarihi: 4.09.2026 16:26

31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinde yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinin içerisine saklanmış halde yakalandı.

İHA Yaşam
31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinde yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsın İzmit ilçesinde bir hanede bulunduğu tespit edildi.

BULAŞIK MAKİNESİ İÇERİSİNDE YAKALANDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.S., saklandığı evde bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş vaziyette yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ #İZMİT

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31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinde yakalandı
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