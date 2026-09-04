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Giriş Tarihi: 4.09.2026 21:32 Son Güncelleme: 4.09.2026 21:33

SON DAKİKA | Oya Lale Arslan tutuklandı

Sosyal medya ve YouTube platformundaki yayın ve paylaşımları nedeniyle Oya Lale Arslan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından tutuklandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA | Oya Lale Arslan tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Arslan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Polis ekiplerince şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

TUTUKLANDI

Mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilen Arslan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Oya Lale Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA | Oya Lale Arslan tutuklandı
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