Hacıbektaş’ta Bektaşiliğin Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan izleri konuşuldu

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen forum, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bektaşi geleneğinin tarihsel ve kültürel yönlerini anlatan kısa film gösteriminin yapıldığı programda, çeşitli ülkelerden foruma katılamayan isimlerin mesajları da katılımcılarla paylaşıldı. Kuzey Makedonya'dan Derviş Ali Kerimoski, İtalya'dan Derviş Tomasso Parlanti ve ABD'den Baba Eliton Pashaj'ın gönderdikleri mesajlar program kapsamında dinletildi.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Forumda konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, programın Anadolu ve Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin Bektaşilik ekseninde ele alınması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve birlik anlayışının yüzyıllardır yaşatıldığını ifade eden Ersin, bu anlayışın Anadolu ile Balkanlar arasında güçlü bir kültürel ve gönül bağı oluşturduğunu dile getirdi. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının 2022 yılında kurulduğunu hatırlatan Ersin, Başkanlık tarafından Bektaşi kültürünün korunması, araştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Anadolu ile Balkanlar arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik akademik çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Ersin, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde "Uluslararası Balkanlarda Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu" gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Ersin, Başkanlığın kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarına da değinerek, "Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi"nin Başkanlığın prestij yayınları arasında yer aldığını, Kaygusuz Abdal Alevi-Bektaşi İhtisas Kütüphanesi'nde ise inanç ve kültür alanındaki önemli eserlerin araştırmacıların kullanımına sunulduğunu söyledi. Bektaşi kültürünün doğru kaynaklar üzerinden araştırılması ve korunmasının önemine vurgu yapan Ersin, Anadolu ve Balkanlar arasında geçmişten gelen gönül bağlarının daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

BEKTAŞİLİĞİN BALKANLAR'DAKİ İZLERİ ELE ALINDI

Forumun oturumlarında Bektaşiliğin Anadolu'dan Balkan coğrafyasına yayılma süreci, Balkanlar'da faaliyet gösteren Bektaşi dergahlarının bölgenin kültürel yapısına etkileri ve Bektaşiliğin Anadolu-Balkan ilişkilerindeki yeri değerlendirildi. Uzmanların katıldığı oturumlarda ayrıca Bektaşiliğin tarihsel ve tasavvufi temelleri, Balkanlar'daki Bektaşi geleneğinin kültürel yansımaları, ortak tarihi hafıza ve gelecek perspektifi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Hacıbektaş'ta gerçekleştirilen forumla, Anadolu ve Balkanlar arasındaki tarihsel bağların Bektaşilik kültürü üzerinden yeniden ele alınması ve bu ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.