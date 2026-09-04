Belediye Başkanı’nın aracı kurşunlanmıştı! Tutuklu sayısı 4’e yükseldi

İzmir Çiğli'de 20 Ağustos tarihinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halinde bulunan makam aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda park halindeki aracı hedef alan saldırganın üst üste beş el ateş ettiği öğrenilmişti. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışsa da güvenlik ekipleri sayesinde kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli K.S.'nin, çalıntı motosikletle Manisa'dan gediği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi ve gerçekleşen yeni gelişme ile birlikte emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

YENİ ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın aracını kurşunlayan şüphelinin İzmir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 2 yeni şüpheli daha tespit edildi. Gözaltınan 2 yeni şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.