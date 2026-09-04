Cezaevi firarisinden ’şehir’ oyunu: Kırıkkale’de annesinin evinde yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 2023 yılında cezaevinden firar eden ve 3 yıldır aranan A.M.'nin İstanbul'da farklı otellerde kayıt yaptırdığı ancak Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.

İncelemede, firari hükümlünün Yahşihan ilçesinde annesinin evinde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., gözaltına alındı. Hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.