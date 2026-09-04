Suikast timi soruşturmasında 10 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile bağlantılı şüpheliler üzerinde yoğunlaştı.

FİRARİ OLDUĞU DÖNEMDE MADDİ YARDIM TESPİTİ

Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde tespit ve teşhis bulunan şüphelilerin yanı sıra Burkay Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin, Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduklarına yönelik bulgulara ulaşıldı.

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde bulunan dijital materyallere de inceleme yapılmak üzere el konuldu.

ŞÜPHELİLER MUĞLA'YA GETİRİLECEK

Gözaltına alınan 10 şüphelinin Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak Muğla'ya getirileceği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor.