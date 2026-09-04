Üsküdar Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 1 şüpheliye adli kontrol talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Eylül Çarşamba günü Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanan başkan yardımcısı Mithat Özdemir adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör