Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 1 şüpheliye adli kontrol talebi
Giriş Tarihi: 4.09.2026 19:21

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 1 şüpheliye adli kontrol talebi

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Belediyesi Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 1 şüpheliye adli kontrol talebi
  • ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Eylül Çarşamba günü Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanan başkan yardımcısı Mithat Özdemir adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÜSKÜDAR BELEDİYESİ #SİNEM DEDETAŞ #İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 1 şüpheliye adli kontrol talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA