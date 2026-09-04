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Giriş Tarihi: 4.09.2026 23:37

Esenyurt’ta trafik polislerine silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta trafik uygulaması sırasında ekiplere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis memuru sırtından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen emekli polis memuru daha sonra silahla başına ateş etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta trafik polislerine silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
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Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan istasyon önünde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik uygulaması sırasında bir araç işlem yapılmak üzere bağlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, 2026 yılında emekli olduğu belirtilen başpolis memuru Ekrem A. olduğu öğrenilen şahıs, trafik ekibine arkadan ateş açtı.

POLİS MEMURUNUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Saldırıda polis memuru M. Ali T. sırtından yaralandı. Yaralı polis memuru Esenyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden ayrılan emekli başpolis memuru Ekrem A.'nın daha sonra silahla kendi başına ateş ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaralı şahsa müdahalesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL ESENYURT #ESENYURT

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Esenyurt’ta trafik polislerine silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
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