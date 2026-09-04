Samsun’da raylara atlayan kız çocuğunu saniyelerle kurtardı: O anlar kamerada

'DAHA DİKKATLİ OLSUNLAR'

Güvenlik görevlisi Muhammet Lafçı, "Görevim esnasında 5 yaşlarında bir çocuğun tramvayın önüne atladığını fark ettim. O anda ani bir refleksle kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve kendi canımı hiçe sayarak onu kurtardım. Vicdanen kendimi çok rahat hissediyorum. Ani refleksle kurtardım ve gerçekten elim ayağım titredi. Kız çocuğumuza da olumsuz bir şey olmadı. Halkımızdan ricam, tramvaydan geçerken kulaklık kullanmamaları, sağa sola bakmaları ve dikkat etmeleri. Bazen bizim de fark edemediğimiz anlar olabiliyor. Daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyorum. Aile o anda çok hüzünlendi ve teşekkür etti. Onlar da olayın şokundaydı. Kız çocuğunun bir anda elinden kurtulduğunu, benim kurtardığımı gördüğünü söyledi. Çok teşekkür ettiler" dedi.