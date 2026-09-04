SON DAKİKA | Silivri’deki gemi faciasında ‘kayıp filika’ detayı: Mürettebatın ailesinden umutlandıran iddia!

'BİZİMDE BİLGİMİZ YOK'

Babasının gemiyle alakalı bir sorun olmadığını belirten mürettebat Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, "Kazanın bir gün öncesinde konuştuk ve bana İstanbul'a geldiklerini söyledi. Konuşmamızda herhangi bir olumsuz olmadığını da söyledi. Genelde telefonunu kapatırdı ama İstanbul'a geldikleri için artık sorun olmayacağını, sürekli açık olacağını söyledi. Kaza haberini annemden aldım. Sabah uyandığımda halam bir mesaj atmıştı ama ben babamın gemisi olabileceğini ihtimal dahi vermemiştim. Yarım saat sonra ise annem aradı ve kaza yaşandığını söyledi. O sırada abim hemen şirketle iletişime geçerek ofislerine gitti. Bizlere şirketten de 'Bizimde bilgimiz yok, siz ne biliyorsanız bizde onu biliyoruz' denildi. O anda gerçekten kaza yaptığımızı anladık" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör