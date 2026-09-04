Haberler Yaşam Haberleri Korsan taksi denetimi! 948 bin 761 TL para cezası uygulandı
Giriş Tarihi: 4.09.2026 23:42

Korsan taksi denetimi! 948 bin 761 TL para cezası uygulandı

İstanbul'da usulsüz yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve korsan taksileri kullanan yolculara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplam 948 bin 761 TL para cezası uygulanan denetim havadan görüntülendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Korsan taksi denetimi! 948 bin 761 TL para cezası uygulandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz yolcu taşımacılığı başta olmak üzere geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Araçlar durdurularak usulsüz yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve yolcular tespit edildi, emniyet kemeri, araçların sigorta ve muayeneleri, araçta bulunan yolcuların kimlik kontrolü gibi denetimler yapılırken trafik güvenliğinin korunması amaçlandı. Ekiplerce 50 araç sürücüsü denetlenirken 22 sürücü ve yolcularına toplamda 948 bin 761 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen bazı kişilerin ekiplerle diyalogu kameraya yansıdı. Öte yandan denetim havadan görüntülendi.

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Korsan taksi denetimi! 948 bin 761 TL para cezası uygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA