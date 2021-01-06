Polis yol kenarında yaralı şahin buldu

Hatay'ın İskenderun Trafik Şube ekipleri Karayılan Mahallesi Kantara mevkiinde radar uygulaması yaparken, yol kenarında çırpınan bir şahin gördü.

Yaralı olduğu tespit edilen şahini yakalayıp koruma altına alan ekipler, olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Adana 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine haber verdi.

Yaralı şahinin bulunduğu Kantara mevkiine gelen Doğa Koruma ve Milli Partlar ekipleri, yaralı şahini trafik polislerinden teslim alarak tedavisi yapılmak üzere şefliğe götürüldü. Şahine yapılan ilk müdahalede sağ kanadının kırık olduğu tespit edildi.