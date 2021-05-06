Van'da temizlik görevlisinin bulduğu kanadı kırık şahin tedaviye alındı

Van'ın Başkale ilçesinde belediyenin temizlik personelinin yol kenarında bulduğu kanadı kırık şahin tedaviye alındı.

Van Başkale'nin Eşmepınar Mahallesi'ne çöp almak için giden temizlik personeli Yavuz Kızılaltun, yol kenarında yaralı şahin buldu. Kızılaltun şahini aracına alıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü. Kanadı kırık olan şahin, buradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.



Şahinin sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Yavuz Kızılaltun, Eşmepınar Mahallesi'nden dönerken yol kenarındaki şahini fak ettim. Kanadı kırık olduğu için uçamayan şahini alarak hemen İlçe Tarım Müdürlüğü?ne getirdim. İnşallah iyileşir, tekrar sağlığına kavuşur dedi.

