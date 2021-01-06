Son dakika haberi: Adıyaman'da korkutan patlama

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tedbir önlemleri aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yada ölüm meydana gelmediği öğrenildi.

Adıyaman'da korkutan patlama | Video

Merkez meydana gelen olay çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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