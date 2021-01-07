Bu kadarına da pes! Polis ceza yazarken bile kumara devam ettiler...

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallede kısıtlamanın olduğu saatlerde devriye gezen ilçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kepenkleri kapalı haldeki bir iş yerinden gelen seslerden şüphelendi. Polislerden biri ne olduğunu anlamak için sivil olarak içeri girdi. Polis iş yerine girdiğinde içeride kumar oynayan kişilerin olduğunu gördü. Bunun üzerine diğer ekipler de içeri geldi ve bu kişiler suç üstünde yakalandı.
SON ANA KADAR KUMAR OYNADILAR
Asayiş ekiplerinin baskınıyla içeride kumar oynayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kısıtlamayı hiçe sayarak bir araya gelip kumar oynayan bu kişiler kendilerine ceza yazılacağını öğrenince işlemler sürerken oyunlarına devam etti. Kısıtlamaya rağmen kumar oynadıkları görülen 11 kişiyle birlikte iş yeri sahibi Bayram A.'ya Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 38 bin TL para cezası kesildi.
BASKIN YİYEN "GAMER"LAR OYUNU BIRAKMADI
Esenyurt'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri "oyun partisi" veren gençlere ceza yazdı. Polis ekiplerinin baskınını görmelerine rağmen oyun oynamaya devam eden gençlerin rahatlığı ise pes dedirtti.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar alan Esenyurt Asayiş Büro ekiplerine bağlı polisler, iş yerine baskın düzenledi. İçeride oyun oynayan gençlerden bazıları baskına rağmen oyun oynamaya devam ettiler. Polis ekipleri ise bu vurdumduymazlık karşısında şok oldu. İş yerinin ise daha önce kapatıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.