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Bu kadarına da pes! Polis ceza yazarken bile kumara devam ettiler...

Gaziosmanpaşa'da kumar oynanan mekana düzenlenen baskında 'pes' dedirten anlar yaşandı. Kepenkleri kapalı iş yerinde kumar oynayan şahıslar, polis ekipleri baskın düzenledikten sonra ceza kesilirken de oyuna devam etti. İçerideki 11 kişiye toplamda 38 bin lira ceza kesildi. Aynı zamanda bir benzer olay da Esenyurt'ta yaşandı. Kapalı olması gereken internet kafeye polis baskın düzenledi. Baskını fark edip oyuna devam eden gençlerin umursamazlığı ise şaşkına çevirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:50 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:12 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Polis ceza yazarken bile kumara devam ettiler...

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallede kısıtlamanın olduğu saatlerde devriye gezen ilçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kepenkleri kapalı haldeki bir iş yerinden gelen seslerden şüphelendi. Polislerden biri ne olduğunu anlamak için sivil olarak içeri girdi. Polis iş yerine girdiğinde içeride kumar oynayan kişilerin olduğunu gördü. Bunun üzerine diğer ekipler de içeri geldi ve bu kişiler suç üstünde yakalandı.

SON ANA KADAR KUMAR OYNADILAR

Asayiş ekiplerinin baskınıyla içeride kumar oynayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kısıtlamayı hiçe sayarak bir araya gelip kumar oynayan bu kişiler kendilerine ceza yazılacağını öğrenince işlemler sürerken oyunlarına devam etti. Kısıtlamaya rağmen kumar oynadıkları görülen 11 kişiyle birlikte iş yeri sahibi Bayram A.'ya Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 38 bin TL para cezası kesildi.

BASKIN YİYEN "GAMER"LAR OYUNU BIRAKMADI

Esenyurt'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri "oyun partisi" veren gençlere ceza yazdı. Polis ekiplerinin baskınını görmelerine rağmen oyun oynamaya devam eden gençlerin rahatlığı ise pes dedirtti.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar alan Esenyurt Asayiş Büro ekiplerine bağlı polisler, iş yerine baskın düzenledi. İçeride oyun oynayan gençlerden bazıları baskına rağmen oyun oynamaya devam ettiler. Polis ekipleri ise bu vurdumduymazlık karşısında şok oldu. İş yerinin ise daha önce kapatıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

CEZA YAĞDI

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 13 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı. Polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve içerideki kişilerin polise rağmen oyuna devam etmesi ise saniye saniye kaydedildi.

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Bu kadarına da pes! Polis ceza yazarken bile kumara devam ettiler...
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