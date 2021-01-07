Bu kadarına da pes! Polis ceza yazarken bile kumara devam ettiler...

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallede kısıtlamanın olduğu saatlerde devriye gezen ilçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kepenkleri kapalı haldeki bir iş yerinden gelen seslerden şüphelendi. Polislerden biri ne olduğunu anlamak için sivil olarak içeri girdi. Polis iş yerine girdiğinde içeride kumar oynayan kişilerin olduğunu gördü. Bunun üzerine diğer ekipler de içeri geldi ve bu kişiler suç üstünde yakalandı.