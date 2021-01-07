Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (6 Ocak 2020 Çarşamba) şans oyunu severler için açıklandı. Kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler Kazandıran numaraları merak ederek 6 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (6 OCAK)

Milli Piyango Online ile Son dakika 6 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilgisine buradan erişerek büyük ikramiye sorgusu yaparak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…