Burayı gören 'mucize' diyor! Yer çekiminin olmadığı iddia edilen yolu gören inanamıyor...

GERÇEKTEN BİR MUCİZE"

Samsundan gelen yakınlarını gizemli yolda gezdiren Bayram Borat ise "Bu yolu onlara da göstermek istedim. Geldik ve denedik. Onlarda çok şaşırdı. Buranın hikmetini tam bilmiyorum ama yolun altında manyetik bir şey var diyorlar. Artık mıknatıs mı var yoksa başka bir şey mi bilemiyorum. Erzurum'a gelen her misafire burası mutlaka gösterilir" diye konuştu.

Erzurum'da yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor | Video

Arkadaşları ile birlikte Gaziantep'ten gelen Mehmet Çelik de burayı çok ilginç bulduklarını ve bir anlam veremediklerini ifade ederek, "Gerçekten bir mucize. Arkadaşlarım söylemişti ama inanmamıştım. Aracımızın kontağını kapatıp, vitesi boşa alınca bayağı bir rampa olan yere hem de hızla gitmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir durum" dedi.

GÖZ YANILMASI...

Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yerden birisi olarak gösterilen gizemli yol için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü enerji sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor; ama rampa aşağı bir yol" demişti.