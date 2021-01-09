Video Yaşam Erzurum'da yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor | Video

Erzurum'da yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor | Video

Erzurum'da yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor | Video
09.01.2021 | 09:18

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Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor. Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yerden birisi olarak gösterilen yolun başında kontağı kapatılan otomobiller, kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor. Bunu duyanlar, Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelip, deneme yapıyor.

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Erzurum'un Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafında çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.


ÇEŞİTLİ İNANIŞLAR VAR
Türbe yolundaki gizemli yolla ilgili vatandaşlar çeşitli inanışlara sahip. Gizemli yolu Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken kayak merkezini gösterdikten sonra buraya getirdim. Gizemli yolun mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesinin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlarda var. Abdurrahman Gazi gibi Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden olan büyük bir zat. Biz de Erzurum halkı olarak, bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenabı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.


Ankara'dan gelen misafirlerini gizemli yola getirerek uygulamalı olarak gösteren Fadime Kasımoğlu, "Bu yolun gizemli yol olduğu söyleniyor. Onun için misafirlerimize göstermek için getirdim. Yaptığımız denemelerde aracın kendiliğinden yukarı çıkmasına çok şaşırdılar. Sebebi bilinmiyor. Zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor" dedi.


Samsundan gelen yakınlarını gizemli yolda gezdiren Bayram Borat ise "Bu yolu onlara da göstermek istedim. Geldik ve denedik. Onlarda çok şaşırdı. Buranın hikmetini tam bilmiyorum ama yolun altında manyetik bir şey var diyorlar. Artık mıknatıs mı var yoksa başka bir şey mi bilemiyorum. Erzurum'a gelen her misafire burası mutlaka gösterilir" diye konuştu.


Arkadaşları ile birlikte Gaziantep'ten gelen Mehmet Çelik de burayı çok ilginç bulduklarını ve bir anlam veremediklerini ifade ederek, "Gerçekten bir mucize. Arkadaşlarım söylemişti ama inanmamıştım. Aracımızın kontağını kapatıp, vitesi boşa alınca bayağı bir rampa olan yere hem de hızla gitmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir durum" dedi


GÖZ YANILMASI
Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yerden birisi olarak gösterilen gizemli yol için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü enerji sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor; ama rampa aşağı bir yol" demişti.

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