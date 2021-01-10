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vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi

Daha önce polis memuru olarak görev yapan ve 2017 yılında işlediği bir cinayetin ardından ’a kaçarak kimlik değiştiren Mustafa A., ’nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü kişinin ise 15 yıl önce annesine çarparak ölümüne sebep olan dönemin CHP’li Mersin İl Meclis eski Üyesi ’ün oğlu olduğu ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 10.1.2021 16:11 ABONE OL
Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi

Daha önce polis memuru olarak görev yapan ve 2017 yılında işlediği bir cinayetin ardından Irak'a kaçarak kimlik değiştiren Mustafa A., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı: Irak vatandaşı olduğu öğrenilen Hemn Maher K., Erbil'e gitmek için bir uçuş ayarladı. Havalimanına gelen ve güvenlik kontrolünden geçen Maher K., durumundan şüphelenildiği gerekçesiyle havalimanı çalışanları tarafından sorgu odasına alındı.

PARMAK İZİ ALININCA YAKAYI ELE VERDİ

Havalimanı çalışanları, durumundan şüphelenerek sorgu odasına aldığı Maher K.'nın parmak izini alarak incelemelerde bulundu. Şüphelinin parmak izinin alınmasıyla, aslında Türk olduğu ve eski isminin de Mustafa A. olduğu ortaya çıktı! Havalimanı çalışanları, işlediği bir cinayetten dolayı hakkında arama kararı bulunan Mustafa A.'yı polise teslim etti.

ESKİ POLİS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Havalimanında yakalanarak gözaltına alınan Mustafa A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından daha önceden polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Şüphelinin 2017 yılında işlediği bir cinayetin ardından Irak'a kaçtığı ve Irak vatandaşlığına geçtiği ifade edildi.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Mustafa A.'nın öldürdüğü kişinin, 15 yıl önce annesine çarpan ve felçli kalmasına sebep olan dönemin Mersin İl Meclis Eski Üyesi Cengiz Düzgün'ün oğlu Volkan Düzgün olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Mustafa A., 15 yıl önce annesine çarpan Volkan Düzgün'ün serbest bırakılmasını unutmamış aradan geçen 12 yılın ardından Volkan Düzgün'ü silahla vurarak öldürmüştü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Ocak Pazar günü (bugün) adliyeye sevk edildi.

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Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi
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