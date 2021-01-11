10 milyonluk vurgun yapan çete böyle çökertildi!

14 farklı hırsızlık olayına karışan ve 10 milyonluk vurgun yapan çeke çökertildi! Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin ilk eşkalini sonra da kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin 6 aylık süreç içerisinde 14 farklı ikamette gerçekleştirdikleri hırsızlıktan 10 Milyon TL vurgun yaptıkları tespit edildi.