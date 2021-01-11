10 milyonluk vurgun yapan çete böyle çökertildi!

14 farklı hırsızlık olayına karışan ve 10 milyonluk vurgun yapan çeke çökertildi! Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin ilk eşkalini sonra da kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin 6 aylık süreç içerisinde 14 farklı ikamette gerçekleştirdikleri hırsızlıktan 10 Milyon TL vurgun yaptıkları tespit edildi.
ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDILAR
5 Ocak tarihinde polis ekipleri, yerlerini tespit ettiği şüpheliler Nihat Ö.(30), Oğuz K.(32), Fatih Ö.(35), Cavit B.S.(21), Hayrettin Ç.(42) ve Cihan A.(37)'nun ikametlerine şafak operasyonu düzenledi. İkamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanan şüphelilerden Nihat Ö. Ve Cihan A. serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altı şüphelinin de benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası mağdurlara geri verildi. Kalan miktar için polis ekipleri incelemesini sürdürüyor.