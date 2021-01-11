Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video

İstanbul’da 15 ayrı hırsızlık olayına karışan ve girdikleri kuyumculardan ekmek kasalarına malzemeleri doldurup kaçan 6 hırsız gözaltına alındı. Hırsızların toplamda 10 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kuyumculara dadanan ve Temmuz ayından bu yana 15 ayrı olaya karışan hırsızların peşine düştü. Bakırköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Kadıköy, Güngören, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen 7 İşyerinden Hırsızlık, 5 Açıktan Hırsızlık, 2 Evden Hırsızlık, 1 Mala Zarar Verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ekmek kasalarına çaldıklarını doldurup kaçtıkları öğrenilirken toplamda 10 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerle birlikte 5 milyon liraya yakın değeri olan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.



Hırsızların bir iş yerine girip dakikalar içerisinde tezgahta ne var ne yoksa alıp götürdükleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı.