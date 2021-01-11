Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye, bugün Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün ve yarın ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Çarşamba günü ise batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normallerine inecek. Perşembe günü Ankara'da kar, cuma günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.İstanbul'a su veren barajlardaki doluluk oranı hızla aşağı doğru iniyor. İstanbul'un suyunun sigortası olan ve şehre yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen'de de su azaldı. Projenin birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, 13 yıldır İstanbul'a su sağlayan Melen Barajı, proje tamamlandığında İstanbullulara yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlayacak.