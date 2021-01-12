Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ve Youtube canlı yayın ile şanslı numaraları belirlenen Sayısal Loto sonuçları 2021 yılının ilk ayında 95 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi dağıtmak için çekilişlerini sürdürüyor. Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınına kupon doldurarak katılan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 11 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (11 OCAK)

Milli Piyango Online ile 11 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;