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sonuçları açıklandı mı? Online ile sonuçları - burada!

sonuçları, haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri, İdaresi (MPİ) ile ortaklığında yapılan ve canlı çekilişiyle kazandırmaya devam ediyor. Peş peşe gelen devirlerle 28 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyen şans oyunu severler açıklandı mı? sorularıyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. İşte ile sonuçları ve sayfası detayları…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 19:49 Son Güncelleme: 12.1.2021 19:49 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde tamamen yenilenen ve her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler tarafında kazandıran numaraları merak edilen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (12 Ocak 2021 Salı) MP TV ile Youtube canlı yayınında yapılacak çekilişle belli olacak. Devirlerle 28 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak hedefleyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinde doldurdukları kuponu, şanslı numaralarla kontrol etmek isteyerek 12 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 OCAK)

Milli Piyango Online 12 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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