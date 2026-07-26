CHP’den istifa eden Meclis Üyesi Ahmet Öksüz’den sert açıklamalar: “İstifadan sonra 15-20 kişi işten çıkarıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra belediyede kendisine yakın çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığını ifade eden Ankara Büyükşehir ve Güdül Belediye Meclis Üyesi Ahmet Öksüz, yaşadığı ASKİ'de konut aboneliği işlemleri sorununda "kasıtlı" olduğunu savundu.





"İSTİFADAN SONRA 15-20 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI"

CHP kontenjanından belediye meclisine girdikten sonra partiyle yollarını ayırdığını anlatan Öksüz, istifasının ardından kendisine yakın olan işe girmesine aracı olduğunu söylediği belediye çalışanlarının işten çıkarıldığını iddia etti. Öksüz, "İstifa ettikten yaklaşık bir ay sonra, işe girmelerine vesile olduğum 15-20 kişinin iş akitleri sonlandırıldı. Ev kredisi ödeyen, kirada oturan, çocuk okutan insanlar vardı. Bunun siyasi bir tasarruf olduğunu düşündüm. Ben ayrıldım diye o insanların cezalandırılması doğru değildi" ifadelerini kullandı.

"SU ABONELİĞİNDE MAĞDUR EDİLMEK İSTENDİM"

Yeni tamamlanan konutundaki şantiye aboneliğini normal konut aboneliğine çevirmek için gerekli işlemleri başlattığını belirten Öksüz, sayacının cuma günü söküldüğünü ancak yeni aboneliğinin hafta sonu nedeniyle açılamayacağının kendisine bildirildiğini söyledi. Öksüz, bu nedenle kendisi ve ailesinin hafta sonu boyunca susuz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıldığını belirterek şunları söyledi: "Bana 'Pazartesiyi bekleyeceksiniz' dediler. Ben de 'Madem hafta sonu işlem yapılmayacak, sayacı neden cuma günü söktünüz?' diye sordum. Evde üç çocuğum, annem ve babam var. İnsanlar hafta sonu susuz bırakılacaksa bu vatandaşa eziyettir."





"MECLİS ÜYESİ OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE KARAR DEĞİŞTİ"

Öksüz, "Önce 'Abonelik pazartesiden önce yapılamaz' dediler. Meclis üyesi olduğumu öğrendikten birkaç dakika sonra arayıp 'Sayacı geri takalım, pazartesi tekrar sökeriz' teklifinde bulundular. Ben de 'Sorun Ahmet Öksüz değil, Ankaralı'ya yapılan uygulama' dedim." şeklinde konuştu.



"BUNUN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Öksüz, CHP'den ayrılmasının ardından belediyeyle yaşadığı sürece dikkat çekti: "Ben artık bunun kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Belediye Meclisi'nde doğru bulmadığım, rant artışı içerdiğini düşündüğüm kararlara ret oyu veriyorum. Son dönemde verdiğim ret oylarının ardından yaşananların tesadüf olduğuna inanmıyorum."





ASKİ YÖNETİMİNE TEKNİK KADRO ELEŞTİRİSİ

Öksüz, ASKİ'nin yönetim yapısını da eleştirerek; "ASKİ gibi teknik bir kurumun başında mühendis kökenli bir ismin olması gerekir. Türkiye'nin birçok büyükşehir belediyesinde uygulama böyledir. Teknik bilgi gerektiren bir kurumun bu anlayışla yönetilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.



"BAŞKENT ANKARA BUNU HAK ETMİYOR"

Yaşadıklarının yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını ifade eden Öksüz, "Ben seçilmiş bir belediye meclis üyesiyim. Bana böyle davranılıyorsa sıradan vatandaşın işi daha da zor. Mesele Ahmet Öksüz meselesi değil. Başkent Ankara'da vatandaşın su aboneliği gibi temel bir hizmette mağdur edilmemesi gerekir." dedi.