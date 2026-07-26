Kağıthane’de arabada infaz! Çocukluk arkadaşını kurşunlayarak vahşice katletti: Annenin feryadı yürek dağladı!

'ESKİ NİŞANLIMLA BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Tutuklanan Serhat E.'nin ifadesinde, "Berat Ç. isimli kişiyi mahalleden tanıyorum, çocukluk arkadaşım olur, dostum olur. Tuana T. benim eski nişanlım olur. Ramazan T.'de Tuana'nın babası olur. Tuana ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana'nın Ahmet ve Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Nişanı attıktan sonra öğrendim. Bu konuyla ilgili Ahmet ve Berat ile muhatap bile olmadım, konuşmadım onlarla. Tuana ile zaten ayrılmıştık. Olay günü Berat Ç. isimli kişinin vurulmasıyla ilgili benim alakam yoktur. Ben Berat'ın vurulduğunu mahalleden öğrendim. Berat'ı kimin vurduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.