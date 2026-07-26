SON DAKİKA! Beyoğlu’nda esrarengiz ölüm! 18 yıllık cinayetin kilit ismiydi: Meğer daha önce de…

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda Akhoroz'un vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmazken, evde yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşturucu madde de bulunmadı. Akhoroz'un poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Akhoroz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.