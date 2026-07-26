Orman yangınlarına karşı sıkı tedbir: Yasak dinlemeyen 513 kişiye 1.9 milyon TL ceza

Yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardı. Ormanlık alanların korunması, olası yangın felaketlerinin önüne geçilmesi ve doğal ekosistemin güvence altına alınması amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile bazı ormanlık alanlara giriş yasağı hayata geçirilmişti. Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu doğrultusunda, 8 Haziran - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler tamamen yasaklandı.

Giriş Yasağını İhlal Edenlere Ağır Ceza

Yasak kararı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de orman sahalarında dronedestekli denetim başlattı. Yaklaşık bir aylık süre içinde Aydos Devlet Ormanı, Teferrüçtepe Devlet Ormanı, Uzundere Devlet Ormanı ve Şalgamlı Devlet Ormanı bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi. Yangın riskine aldırış etmeyerek yasaklı alanlara girdiği tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 TL para cezası uygulandı.

Orman denetimlerinde Uyuşturucu ve Silah da Ele Geçirildi

Yapılan denetimler sadece yangın önlemleriyle de sınırlı kalmadı. Ormanlık alanlarda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 6, uyuşturucu ticareti suçundan ise 1 kişi hakkında işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.