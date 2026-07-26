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Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:41

Alkol alıp önce birbirlerine sonra esnafa saldırdılar: 2 şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da birbiriyle kavga eden iki alkollü şahıs önce çevredeki işletmelerin masa ve sandalyelerini dağıttı, ardından kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı. Polisi görünce kaçan şüpheliler gözaltına alınırken, o anlar saniye saniye kayda alındı.

Semih KARA Semih KARA
Alkol alıp önce birbirlerine sonra esnafa saldırdılar: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Olay, cumartesi sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs, birbiriyle kavgaya tutuştu.

ESNAFA SALDIRDILAR

Çevredeki işletmelerin masa ve sandalyelerini birbirlerine fırlatan şüpheliler, kendilerine tepki gösteren esnafa da saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Şüphelilerden biri, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Şüphelinin peşine takılan ekip, kovalamacanın ardından şahsı yakaladı. Yaşanan o anlar saniye saniye görüntülendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar çevredeki esnafa tehditler savurdu.

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Alkol alıp önce birbirlerine sonra esnafa saldırdılar: 2 şüpheli gözaltına alındı
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