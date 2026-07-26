Haçka Yaylası’nda manevi buluşma: Haçkalı Baba dualarla anıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ve Düzköy Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen 29. Geleneksel Haçkalı Baba Anma Programı, Haçka Yaylası'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Haçkalı Baba Camii avlusunda düzenlenen anma töreni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği programa; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TARİHİ SÖZÜ HATIRLATILDI: "VANAYA GİDİN"

Programda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 29 yıldır aralıksız sürdürülen bu geleneğin geçmişten bugüne uzanan manevi köprülerine değindi. Geleneğin temelinin atıldığı dönemi anımsatan Başkan Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde programa katıldığını belirterek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız o gün burada dava arkadaşlarımız için yol haritası olan çok kıymetli bir söz söylemişti: 'Bir yerde su akmıyorsa musluğa bakmayın, vanaya gidin.' Meseleye doğru yerden bakmayı özetleyen bu anlayış, ülkemizin bugün geldiği noktada büyük pay sahibidir. Bu vesileyle bu manevi mekana sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

"TÜM HİZMETLERİN TEMELİNDE DEĞERLERİMİZ VAR"

Manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Genç, "Biz biliyoruz ki bütün hizmetlerin temelinde inandığımız değerlerimiz vardır. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı, ülkemizin ilelebet Türk-İslam yurdu olarak kalmasını Rabbim bizlere nasip etsin. Haçkalı Hoca Babamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

DÜZKÖY'DE VEFA VE BİRLİKTELİK MESAJI

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk de 29 yıllık serüvene katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "O günden bugüne aramızdan ayrılan birçok büyüğümüz oldu. Geride güzel hatıraları kaldı. Ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Manevi atmosferin üst seviyede yaşandığı anma programı, katılımcılara yapılan ikramların ardından son buldu.