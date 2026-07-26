Bursa’da ilginç kaza! Sürücü korkup tırın arkasına saklandı: “Ben sürüyordum he? Vay be”

İKİ ARKADAŞ BİRBİRİNİ SUÇLADI: 'BEN SÜRÜYORDUM HE VAY BE'



Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından, arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi. Ancak bu kez iki arkadaş arasında, "Aracı sen kullanıyordun" tartışması yaşandı. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken, ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi.

TARTIŞMA KAMERADA



Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör