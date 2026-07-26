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Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:19

Bursa’da ilginç kaza! Sürücü korkup tırın arkasına saklandı: “Ben sürüyordum he? Vay be”

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Kontrolden çıkan otomobil tıra çarpınca ilginç anlar yaşandı. Kazanın ardından araçta bulunan kişilerden biri yaralanırken, sürücünün ise korkup tırın arkasına saklanması dikkat çekti. Şüpheli, polis ekiplerinin ayrılmasının ardından arkadaşının telefonuyla geri döndü. İki arkadaş bu kez direksiyonda kimin olduğu konusunda birbirini suçlarken o anlar kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da ilginç kaza! Sürücü korkup tırın arkasına saklandı: Ben sürüyordum he? Vay be
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Kaza, Nilüfer ilçesi Ürünlü Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKUP TIRIN ARKASINA SAKLANDI

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre olay yerinden uzaklaşan sürücü, korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşı ise olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı.

İKİ ARKADAŞ BİRBİRİNİ SUÇLADI: 'BEN SÜRÜYORDUM HE VAY BE'

Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından, arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi. Ancak bu kez iki arkadaş arasında, "Aracı sen kullanıyordun" tartışması yaşandı. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken, ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi.

TARTIŞMA KAMERADA

Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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