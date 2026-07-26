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Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:15

TIR'a çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü Ceyhun Akyürek yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
TIR’a çarpan genç sürücü hayatını kaybetti
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Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Aynı istikamette seyreden bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Ceyhun Akyürek (29), olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Hopa ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Ceyhun Akyürek yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön bölümü hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#HOPA #ARTVİN

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