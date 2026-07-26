Eski nişanlısının yeni sevgilisine silahla saldırdı: Şüpheli 1 yıl sonra yakalandı

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde, 24 Ağustos 2025 yılında otomobilinde bulunan Berat Ç. (23), aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Berat Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın olayın ardından bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek kaçtığı, öncesinde ise Berat Ç.'nin bulunduğu otomobile bindiği tespit edildi. Görüntüleri geriye dönük takip eden polis ekipleri, saldırganın Serhat E. (23) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 1 yıl sonra yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI: "BENİMLE ALAKASI YOK" DEDİ

Çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Serhat E.'nin ifadesinde şu sözlere yer verdiği öğrenildi, "Berat Ç. mahalleden çocukluk arkadaşım olur. Tuana T. ise benim eski nişanlımdır. Anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana'nın Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum, ayrıldıktan sonra öğrendim. Bu konuyla ilgili konuşmadım bile. Olay günü Berat'ın vurulmasıyla benim alakam yoktur, vurulduğunu mahalleden öğrendim. Kimin vurduğunu bilmiyorum."