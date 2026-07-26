Küçükçekmece’de alevler metruk binayı sardı

Yangın, 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürece kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saatte tamamen söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.