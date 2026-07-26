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Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:03

Küçükçekmece’de alevler metruk binayı sardı

Küçükçekmece'de 5 katlı metruk binanın üçüncü katında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Semih KARA Semih KARA
Küçükçekmece’de alevler metruk binayı sardı
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Yangın, 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürece kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saatte tamamen söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Küçükçekmece’de alevler metruk binayı sardı
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