Arnavutköy’de korkunç kaza kamerada! Önce çarptı ardından üzerinden geçti: ‘Biz cinayet gözüyle bakıyoruz’





MAHALLELİ TEPKİLİ: "ARTIK BURASI BİZİM İÇİN KABUS OLDU"



Mahalle sakinleri ise kazanın yaşandığı yolun özellikle gece saatlerinde tehlikeli hale geldiğini öne sürdü. Vatandaşlar, ormanlık alana doğru uzanan yol üzerinde araçlarla gelen bazı kişilerin yüksek sesli müzik dinlediğini, alkol kullandığını, drift ve yarış yaptığını iddia etti. Bölgede kaldırım bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, kasis ve benzeri önlemler alınmasını istedi.



"BİZ CİNAYET GÖZÜYLE BAKIYORUZ"



Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Karakaş, yolun vatandaşlar tarafından yürüyüş amacıyla sıklıkla kullanıldığını belirterek, "Burada ölümlü bir kazaya daha önce denk gelmedik. Ama her an olabilecek bir durum vardı. Yol tamamen asfalt. Ormanlık alan olduğu için her gün burada içki tarzı olaylar oluyor, alkollü araç kullanımı da çok fazla. Çoluk çocuk burada tehlikede. Çocuklarımızı rahatça yollara çıkaramıyoruz. Burada trafik ışığı, kasis gibi önlemler de yok. Maalesef dün acı bir olay yaşamış olduk" dedi. Sürücünün kazanın ardından kaçmasına tepki gösteren Karakaş, "Kaza her insanın başına gelebilir ama en azından insani yönünü gösterip orada müdahale etmeye çalışsaydı acımız biraz daha hafif olurdu. Gerekli cezayı almasını istiyoruz. Biz bunu kaza olarak değil, cinayet gözüyle değerlendiriyoruz. Görüntülerde şahsın üzerinden geçip gidiyor" ifadelerini kullandı.