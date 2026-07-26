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Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:48

PVC ustası ağabeyinin borcu için öldürülmüş

Adana’da işyerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren PVC ustası Ali Güloğlu (45) cinayeti çözüldü. Cinayetin Güloğlu’nun ağabeyinin S.E.'ye olan borcunu ödemediği gerekçesiyle 16 yaşındaki A.E.M. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen ve olayın azmettiricisi olan S.E. ile katil zanlısı tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
PVC ustası ağabeyinin borcu için öldürülmüş
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Olay, 20 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerinin önüne gitti. Motosikletten inen A.E.M., iş yerine girerek oturan Güloğlu'na peş peşe ateş etti. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde kalırken, şüpheliler motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güloğlu, önceki gün hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis, A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) operasyonla yakaladı. A.E.M. sorgusunda saldırıyı S.E.'nin azmettirdiğini iddia etti. Polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Cinayetin öldürülen Güloğlu'nun ağabeyinin borcunu ödemediği için S.E. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. tutuklanırken, F.E.'ye adli kontrol şartı uygulandı.

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PVC ustası ağabeyinin borcu için öldürülmüş
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