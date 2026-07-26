M2 Metrosu’nda facianın eşiğinden dönüldü: Görme engelli genç raylara düştü

Olay, saat 10.30 sıralarında M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan evine doğru giden doğuştan görme engelli Enes G. (25), metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düştü.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G.'yi kurtardı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SEFERLER DURDURULDU, İNCELEME BAŞLATILDI
Facianın eşiğinden dönülen olay sonrası M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süreliğine durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler tekrar normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.