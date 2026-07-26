Haberler Yaşam Haberleri Sanal medyada tepki yağdı! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler: O şahıslara kesilen ceza dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 26.07.2026 15:38 Son Güncelleme: 26.07.2026 15:56

Sanal medyada tepki yağdı! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler: O şahıslara kesilen ceza dudak uçuklattı!

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeki bir aracın üzerinde dans ederek o anları sanal medyada paylaşan 3 kişi hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından şahısların kimlikleri tespit edilirken kesilen ceza dudak uçuklattı. İşte detaylar…

Sanal medyada tepki yağdı! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler: O şahıslara kesilen ceza dudak uçuklattı!
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Trafikte can güvenliğini hiçe sayan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda biri erkek, ikisi kadın olmak üzere 3 kişi, seyir halindeki aracın üzerine çıkarak dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve daha sonra sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede sanal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Gelen ihbarlar ve paylaşımlar üzerine inceleme başlatan ekipler, görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerini belirledi.

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerine de gerekli adli işlemlerin yürütülmesi için talimat verildi.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİYLE CEZALAR AĞIRLAŞTI

Yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi kapsamında, araç üzerinde veya önünde dans ederek trafiği tehlikeye atan kişilere yaptırımlar ağırlaştı.

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ŞÜPHELİLERE KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve yolu kapatma gibi ihlaller nedeniyle sürücülere 180 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca araçlar trafikten men edilebiliyor.

SANAL MEDYADA PAYLAŞINCA CEZA DAHA DA AĞIRLAŞTI

Bununla birlikte, bu görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaşanlara da yeni düzenleme kapsamında 25 bin TL idari para cezası kesilebiliyor. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇEŞME #İZMİR

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Sanal medyada tepki yağdı! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler: O şahıslara kesilen ceza dudak uçuklattı!
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