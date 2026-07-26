Beşiktaş’ta kapı kapı dolaşan hırsızlık çetesine suçüstü: 205 suç kayıtlı 3 kadın tutuklandı

Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde 21 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal ederek evden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri tespit etti.

205 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Operasyonda 50 suç kaydı ve hırsızlıktan 5 aranması bulunan M.Ç., 63 suç kaydı ile hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 aranması bulunan M.Ç. ile 92 suç kaydı bulunan N.F. Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERLERİNDE TORNAVİDA VE KAPI AÇMA APARATI ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda kapı göbeklerini kırmaya ve kilitleri açmaya yarayan 2 tornavida, 1 kurbağacık anahtar, 2 plastik kapı açma aparatı ve 1 ince tel ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.