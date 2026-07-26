Haberler Yaşam Haberleri Yer Şanlıurfa! Sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:14

Yer Şanlıurfa! Sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen tartışma kanlı bitti. Sanal medyada sözlü olarak tartışan 2 kişi arasında çıkan olay büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Biri seken mermi nedeniyle olmak üzere silahla vurulan 2 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Şanlıurfa! Sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Halil Y. İle akrabası Faruk Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Y.,, aynı kırsal mahallede yaşayan Halil Y.'nin babası Sabri Y.'nin evine gitti.


SEKEN MERMİ TARLADA ÇALIŞAN GENCE İSABET ETTİ

Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Faruk Y., silahla Sabri Y.'ye (60) ateş açarak yaraladı. Kavga esnasında seken mermilerden biri ise tarlada çalışan Mehmet Y.'ye (29) isabet etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, Faruk Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİRECİK #ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Şanlıurfa! Sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA