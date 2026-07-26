Yer Şanlıurfa! Sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı!





SEKEN MERMİ TARLADA ÇALIŞAN GENCE İSABET ETTİ



Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Faruk Y., silahla Sabri Y.'ye (60) ateş açarak yaraladı. Kavga esnasında seken mermilerden biri ise tarlada çalışan Mehmet Y.'ye (29) isabet etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.