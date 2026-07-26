Antalya’da ayrılık kararı kabusa dönüştü! Karısı ve kızını saatlerce rehin aldı: Ekipler balkondan girip…

BALKONDAN GİRİP KURTARDILAR

Bu sırada eve giren G.B., eşi ile 7 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonrasında G.B., eşi ile çocuğunu bıraktı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi. G.B., müzakereci polislerin uğraşları sonucu ikna edildi.