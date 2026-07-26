Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da ayrılık kararı kabusa dönüştü! Karısı ve kızını saatlerce rehin aldı: Ekipler balkondan girip…
Giriş Tarihi: 26.07.2026 16:15

Antalya’da ayrılık kararı kabusa dönüştü! Karısı ve kızını saatlerce rehin aldı: Ekipler balkondan girip…

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Ayrılık sürecinde olduğu S.B.'nin (35) evine gelen G.B. (32), eşi ile kızını rehin aldı. Kadının öncesinde telefonunda yüklü KADES uygulaması tuşuna basması ile adrese gelen ekiplerin saatler süren ikna çabası sonrası anne ve kızı balkondan böyle kurtarıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Antalya’da ayrılık kararı kabusa dönüştü! Karısı ve kızını saatlerce rehin aldı: Ekipler balkondan girip…
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Olay, dün saat 15.00'te Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KADES TUŞU HAYAT KURTARDI

Apartmanın birinci katındaki dairede kızıyla birlikte yaşayan S.B., ayrılık sürecindeki G.B.'nin elinde silahla kapısının önüne gelmesi ile telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması (KADES) tuşuna bastı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Özel Harekat polisi yönlendirildi.

BALKONDAN GİRİP KURTARDILAR

Bu sırada eve giren G.B., eşi ile 7 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonrasında G.B., eşi ile çocuğunu bıraktı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi. G.B., müzakereci polislerin uğraşları sonucu ikna edildi.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Daireden çıkan G.B., ambulansla götürüldüğü Antalya Şehir Hastanesi'ndeki kontrolünden sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA

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