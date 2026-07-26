Devrilen otomobilde çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağı Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.P. idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak dere kenarına devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.P., S.P., ve A.P. yaralandı. Araçta bulunan K.A.P. (5) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden K.A.P.'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.