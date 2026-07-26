Karabük’te yalnız yaşayan yaşlı adamın cesedi 20 gün sonra bulundu

Karabük'te meydana gelen olayda tek başına yaşayan adamın cesedi 20 gün sonra evinden gelen kötü kokular üzerine evinde cesedi bulundu. Olay Yeşil Mahalle Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgut Yıldız'dan yaklaşık 20 gündür haber alamayan komşuları, yaşadığı tek katlı çevreye yayılan ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Sağlık ekipleri yaşlı adamı evinin ortasında yarı çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin araştırması sonunda, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet yetkilileri ve Cumhuriyet Savcılığı olay hakkında soruşturma başlattı.