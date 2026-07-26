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Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:13

Kartal’da tahliye edilen 5 katlı binanın parçaları arabaların üstüne düştü

Kartal’da kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü. Kopan parçalar çevrede park halinde duran arabaların üzerine düştü. Ban binada oturan Musa Keleş, “Burası 4 haftadır böyle. 2 haftadır işlem yapılmıyor. Tehlike altındayız. İki günde bir polis gelip yasaklı madde kullananları alıyor” dedi.

Semih KARA Semih KARA
Kartal’da tahliye edilen 5 katlı binanın parçaları arabaların üstüne düştü
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Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın 3, 4 ve 5'inci katlarının balkonları ile üst kat duvarı çöktü.

MOLOZLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Binadan kopan parçalar yan tarafta park halinde duran araçların üzerine düşerken, ihbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresine demir bariyer yerleştirerek güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'İKİ HAFTADIR İŞLEM YAPILMIYOR, TEHLİKE ALTINDAYIZ'

Yan binada oturan Musa Keleş ise şunları söyledi: "Saat 02.00 sıralarında balkonda bir yıkım gerçekleşti. Biz sese uyandık. Çatırtı seslerinin devam ettiğini duyunca itfaiyeyi aradık. Önlem amaçlı şerit çektiler ama binadaki tehlike hala devam ediyor. Bu bina 4 haftadır bu şekilde. 2 haftadır hiçbir işlem yapılmıyor. Hurdasını söktüler ama yıkım gerçekleştirilmiyor. Zaten iki günde bir polis geliyor. Yasaklı madde kullananları gözaltına alıyor. Bugün burası yıkıldı. Binanın diğer tarafından da çatırtılar geliyor. Benim binam hemen bunun dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var, parktan sokaktan geçen vatandaşlar var. Burası işlek bir cadde. Bakalım ne olacak, bekliyoruz."

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Kartal’da tahliye edilen 5 katlı binanın parçaları arabaların üstüne düştü
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