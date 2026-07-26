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Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:15

Yaya yolunu i̇şgal eden motosikletlilere dronlu trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü; Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Maltepe’de yaya yollarını işgal eden, kask takmayan, kaldırımlara park eden ve muayenesiz araç kullanan motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. İki gün süren uygulamalarda kuralları hiçe sayan sürücülere 407 bin 818 TL idari para cezası kesilirken, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 4 motosiklet çekiciyle otoparka çekilerek trafikten menedildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Yaya yolunu i̇şgal eden motosikletlilere dronlu trafik denetimi
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Kaldırımları ve yaya yollarını kullanarak hem yaya trafiğini aksatan hem de can güvenliğini riske atan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine karşı emniyet güçleri düğmeye bastı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 18-19 Temmuz tarihleri arasında yürütülen denetimlerde kuralsızlığa geçit verilmedi. Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Maltepe'de eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlerde emniyet ekipleri, gökyüzünden de dronlarla takip yaptı.



TOPLAM 407 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yaya yollarına giren, kaldırımlara park eden ve kask takmayan sürücüler tek tek tespit edilerek uygulama noktalarına bildirildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda; motosiklet ve motorlu bisikletlerin yayalara ayrılmış yerlerde sürülmesi, koruma başlığının (kask) usulüne uygun kullanılmaması, yaya yollarına usulsüz park edilmesi ve muayenesiz araçla trafiğe çıkılması maddelerinden ihlalde bulunan sürücülere toplam 407 bin 818 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumda olduğu belirlenen 4 motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

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#MALTEPE #BEŞİKTAŞ

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Yaya yolunu i̇şgal eden motosikletlilere dronlu trafik denetimi
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