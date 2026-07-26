Telegram’da kanal kurup uyuşturucu sattı: 16 yaşındaki yönetici tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosunca yürütülen uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmada, iletişim platformu Telegram üzerinden sanal uyuşturucu satışı deşifre edildi.

MÜPTEZEL MARKETE OPERASYON

Polisin fiziki ve teknik takibiyle; Telegram'da yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. "Müptezel Market" adlı kanalın kurucusu ve yöneticisinin 16 yaşındaki S.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

GEÇMİŞTE DE BENZER SUÇ KAYDI VAR

Soruşturma detaylarında henüz 16 yaşında olan şüphelinin daha önce de uyuşturucu ilgili suçlardan hakkında mahkumiyet kayıtlarının bulunması dikkat çekti.